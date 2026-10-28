Patrick Industries Aktie

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WKN: 873181 / ISIN: US7033431039

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Patrick Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Patrick Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,974 USD aus. Im letzten Jahr hatte Patrick Industries einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 938,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,13 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,90 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,86 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahr.

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