Ausblick: Patrick Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Patrick Industries präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,960 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Patrick Industries mit einem Umsatz von insgesamt 995,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,02 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,51 USD aus. Im Vorjahr waren 3,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at