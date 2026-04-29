Ausblick: Patrick Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Patrick Industries wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,04 USD. Dies würde einer Verringerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Patrick Industries 1,11 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Patrick Industries in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 989,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,23 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at