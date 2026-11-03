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Pattern Grou a Aktie

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Pattern Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pattern Group A lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pattern Group A noch ein Verlust pro Aktie von -1,270 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 854,0 Millionen USD – ein Plus von 33,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pattern Group A 639,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,609 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,890 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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