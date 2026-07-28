Ausblick: Patterson-UTI Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Patterson-UTI Energy äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 69,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Patterson-UTI Energy 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Patterson-UTI Energy 1,22 Milliarden USD umsetzen können.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,086 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,66 Milliarden USD, gegenüber 4,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at