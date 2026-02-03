Ausblick: Patterson-UTI Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Patterson-UTI Energy wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,114 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Patterson-UTI Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,295 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,440 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,78 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,38 Milliarden USD waren.

