Ausblick: Patterson-UTI Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Patterson-UTI Energy stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,038 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,44 Prozent auf 1,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,004 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,240 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,83 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at