PAVmed Aktie
WKN DE: A41RVK / ISIN: US70387R5028
|
14.05.2026 07:01:06
Ausblick: PAVmed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PAVmed wird am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,20 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 600 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -2,690 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PAVmed Inc Registered Shs
|
14.05.26
|Ausblick: PAVmed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PAVmed Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|PAVmed Inc Registered Shs
|6,49
|1,33%