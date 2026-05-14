Ausblick: PAVmed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PAVmed wird am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,20 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 600 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -2,690 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at