Paxman AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DTAT / ISIN: SE0009806284
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Paxman Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Paxman Registered präsentiert in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Paxman Registered noch 0,640 SEK je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 35,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 89,4 Millionen SEK gegenüber 66,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,230 SEK, gegenüber 2,11 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 318,4 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 253,0 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
