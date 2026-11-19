Paxman AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DTAT / ISIN: SE0009806284
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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: Paxman Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Paxman Registered wird am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,400 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Paxman Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 106,3 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Paxman Registered 86,9 Millionen SEK umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,720 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 414,5 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 313,4 Millionen SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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