Ausblick: Paxman Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Paxman Registered wird am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,100 SEK je Aktie gegenüber -0,260 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Paxman Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 88,5 Millionen SEK im Vergleich zu 67,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,91 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,720 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 421,7 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 313,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at