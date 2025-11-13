Ausblick: Paxman Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Paxman Registered präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Paxman Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 91,1 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 40,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,080 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,11 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 334,2 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 253,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at