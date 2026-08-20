Paxman AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DTAT / ISIN: SE0009806284

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20.08.2026 07:01:06

Ausblick: Paxman Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Paxman Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,300 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Paxman Registered einen Verlust von -0,140 SEK je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,50 Prozent auf 95,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,55 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,720 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 412,7 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 313,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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