Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
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22.09.2026 07:01:06
Ausblick: Paychex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Paychex äußert sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,32 USD aus. Im letzten Jahr hatte Paychex einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD – ein Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paychex 1,54 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,96 USD, gegenüber 4,89 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 6,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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