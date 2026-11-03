Paycom Software Aktie
WKN DE: A1XFVG / ISIN: US70432V1026
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Paycom Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Paycom Software veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Paycom Software im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,96 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Paycom Software in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 535,3 Millionen USD im Vergleich zu 493,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,09 USD je Aktie, gegenüber 8,08 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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