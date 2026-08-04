Ausblick: Paycom Software legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paycom Software wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,38 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paycom Software ein EPS von 1,58 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 483,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Paycom Software für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 513,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,89 USD aus. Im Vorjahr waren 8,08 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 2,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at