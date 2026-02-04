Paylocity Aktie

Paylocity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Paylocity vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paylocity lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paylocity ein EPS von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Paylocity im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 408,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 377,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,50 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,02 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,72 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

