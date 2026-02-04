Paylocity Aktie
WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Paylocity vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Paylocity lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paylocity ein EPS von 0,660 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Paylocity im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 408,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 377,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,50 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,02 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,72 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paylocity Holding Corp
|
04.02.26
|Ausblick: Paylocity vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Paylocity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Paylocity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Paylocity präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Paylocity Holding Corp
Aktien in diesem Artikel
|Paylocity Holding Corp
|108,00
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.