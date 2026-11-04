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WKN DE: A1XE9W / ISIN: US70438V1061

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Paylocity vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paylocity wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten schätzen, dass Paylocity für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Paylocity im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 443,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,56 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,84 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,92 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,77 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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