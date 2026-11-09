Ausblick: Payment Data Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Payment Data Systems wird am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Payment Data Systems ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Payment Data Systems einen Umsatz von 21,2 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,033 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 97,8 Millionen USD, gegenüber 85,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net