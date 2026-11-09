Payment Data Systems Aktie
WKN DE: A2PM9K / ISIN: US9173131080
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Payment Data Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Payment Data Systems wird am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Payment Data Systems ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Payment Data Systems einen Umsatz von 21,2 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,033 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 97,8 Millionen USD, gegenüber 85,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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