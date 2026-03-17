Payment Data Systems Aktie
WKN DE: A2PM9K / ISIN: US9173131080
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17.03.2026 07:01:06
Ausblick: Payment Data Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Payment Data Systems äußert sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,002 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Payment Data Systems einen Umsatz von 20,6 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,036 USD im Vergleich zu 0,120 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 86,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 82,9 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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