Ausblick: Payment Data Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Payment Data Systems äußert sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,002 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Payment Data Systems einen Umsatz von 20,6 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,036 USD im Vergleich zu 0,120 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 86,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 82,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at