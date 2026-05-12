Payment Data Systems Aktie

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WKN DE: A2PM9K / ISIN: US9173131080

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Payment Data Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Payment Data Systems lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Payment Data Systems noch -0,010 USD je Aktie verloren.

Payment Data Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,045 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 94,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 85,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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