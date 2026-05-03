Ausblick: Paymentus A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Paymentus A stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,176 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Paymentus A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 335,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Paymentus A 275,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,779 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at