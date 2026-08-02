Paymentus a Aktie

Paymentus a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ3J / ISIN: US70439P1084

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Paymentus A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Paymentus A veröffentlicht am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,189 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paymentus A ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,34 Prozent auf 345,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 280,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,826 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,43 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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