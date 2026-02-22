Ausblick: Paymentus A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Paymentus A wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Paymentus A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,163 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,67 Prozent auf 313,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,654 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 871,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at