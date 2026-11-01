Paymentus a Aktie
WKN DE: A3CQ3J / ISIN: US70439P1084
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Paymentus A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Paymentus A wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Paymentus A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,209 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 358,9 Millionen USD gegenüber 310,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,889 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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