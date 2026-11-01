Ausblick: Paymentus A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Paymentus A wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Paymentus A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,209 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 358,9 Millionen USD gegenüber 310,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,889 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net