Paymentus a Aktie
WKN DE: A3CQ3J / ISIN: US70439P1084
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Paymentus A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Paymentus A wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 280,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 231,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,607 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 871,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Paymentus Holdings Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
