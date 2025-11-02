Ausblick: Paymentus A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paymentus A wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 280,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 231,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,607 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 871,8 Millionen USD im Vorjahr.

