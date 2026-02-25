Ausblick: Payoneer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Payoneer veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,058 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Payoneer noch 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Payoneer soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 282,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,199 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,06 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 977,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at