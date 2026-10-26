PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Quartalszahlen in Sicht
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: PayPal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PayPal wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 37 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PayPal noch 1,30 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 35 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,93 Prozent auf 8,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 41 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,39 USD, gegenüber 5,41 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 38 Analysten im Durchschnitt 34,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 33,34 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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