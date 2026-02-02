PayPal Aktie

Bilanzprognose 02.02.2026 07:01:06

Ausblick: PayPal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PayPal veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Analysten.

PayPal äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 35 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,11 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PayPal in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 8,79 Milliarden USD im Vergleich zu 8,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 42 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,36 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,99 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 39 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 33,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 31,79 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

