Paysafe Aktie
WKN DE: A3DZYY / ISIN: BMG6964L2062
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Paysafe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Paysafe äußert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,363 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paysafe ein EPS von 0,540 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 420,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Paysafe für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 441,1 Millionen USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD, gegenüber 0,360 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
