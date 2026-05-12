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WKN DE: A3DZYY / ISIN: BMG6964L2062

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Paysafe stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Paysafe lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Paysafe im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 424,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD im Vergleich zu -3,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden USD, gegenüber 1,70 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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