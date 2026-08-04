Ausblick: PaySign B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PaySign B wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 26,4 Millionen USD – ein Plus von 38,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PaySign B 19,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 82,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at