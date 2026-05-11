Ausblick: PaySign B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PaySign B stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,070 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 45,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PaySign B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD, gegenüber 0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 107,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at