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WKN DE: A2PJFX / ISIN: US70451A1043

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: PaySign B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PaySign B gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,090 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll PaySign B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 29,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,35 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,345 USD aus. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 114,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 82,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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