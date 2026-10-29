Ausblick: PB Fintech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PB Fintech lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PB Fintech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,53 INR aus. Im letzten Jahr hatte PB Fintech einen Gewinn von 2,94 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,56 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 33,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,14 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,70 INR aus. Im Vorjahr waren 14,58 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 89,73 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 67,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net