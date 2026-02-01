PB Fintech Aktie
Ausblick: PB Fintech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PB Fintech veröffentlicht am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,52 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 35,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,92 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,02 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,77 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 66,79 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 49,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
