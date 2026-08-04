Ausblick: PB Fintech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PB Fintech wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,06 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PB Fintech noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,28 Milliarden INR gegenüber 13,48 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 23,55 INR je Aktie, gegenüber 14,58 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 88,20 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 67,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at