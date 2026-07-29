Ausblick: PBF Energy A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PBF Energy A stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 4,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 28,50 Prozent auf 9,61 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,63 USD je Aktie, gegenüber -1,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 35,35 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 29,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at