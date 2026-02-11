Ausblick: PBF Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PBF Energy A lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PBF Energy A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,11 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PBF Energy A einen Umsatz von 7,35 Milliarden USD eingefahren.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,689 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -4,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 29,35 Milliarden USD, gegenüber 33,12 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at