PBF Energ a Aktie

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WKN DE: A1J9SG / ISIN: US69318G1067

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: PBF Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PBF Energy A wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,801 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,31 Prozent erhöht. Damals waren -3,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,32 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,52 USD im Vergleich zu -1,390 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 33,62 Milliarden USD, gegenüber 29,33 Milliarden USD im vorigen Jahr.

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