PBF Energ a Aktie
WKN DE: A1J9SG / ISIN: US69318G1067
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: PBF Energy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PBF Energy A wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,12 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PBF Energy A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 10,60 Milliarden USD im Vergleich zu 7,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,80 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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