PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: PC Connection legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PC Connection wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PC Connection ein EPS von 0,970 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 773,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 709,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,27 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,11 Milliarden USD, gegenüber 2,87 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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