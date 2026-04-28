PC Connection Aktie

PC Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: PC Connection präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PC Connection wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,620 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 696,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,77 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,27 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,98 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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