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PC Connection Aktie

PC Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: PC Connection präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PC Connection äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,995 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

PC Connection soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 764,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 759,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,27 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,87 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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