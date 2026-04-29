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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: PCBL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PCBL wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,87 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei PCBL für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,31 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,76 INR je Aktie, gegenüber 11,51 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 81,73 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 83,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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