Ausblick: PCBL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PCBL wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass PCBL für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,00 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 8,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PCBL einen Umsatz von 21,14 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,03 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,15 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 94,48 Milliarden INR, gegenüber 81,89 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at