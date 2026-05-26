Ausblick: PDD legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PDD wird am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,56 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PDD noch 1,46 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 109,82 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 13,15 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

32 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 81,61 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 493,52 Milliarden CNY, gegenüber 60,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at