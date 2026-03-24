PDD Holdings Aktie
WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: PDD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PDD wird am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
13 Analysten schätzen, dass PDD für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,90 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,75 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 16 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 124,56 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 15,39 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 75,26 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 11,29 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt von insgesamt 432,02 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 54,72 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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