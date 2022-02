Ausblick: PDF Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PDF Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 29,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 30,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PDF Solutions einen Umsatz von 22,4 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,033 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 110,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 88,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

