PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: PDF Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PDF Solutions lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass PDF Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,238 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 62,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 50,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,853 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 218,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 179,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!