Ausblick: PDF Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PDF Solutions lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass PDF Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,238 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 62,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 50,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,853 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 218,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 179,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at